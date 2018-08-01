Мужчины чудом успели выбраться из машин до того, как их снесло потоком воды - ВИДЕО

1 августа 2018 14:08

В Индии водители чудом успели выбраться из своих машин за несколько секунд до того, как их затопило мощным потоком воды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Четверо счастливчиков сумели добраться до безопасного места. Город Халдвани оказался затоплен после двухчасового ливня.

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Мужчины чудом успели выбраться из машин до того, как их снесло потоком воды

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