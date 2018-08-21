Volkswagen отзывает около 700 тыс автомобилей по всему миру
21 августа 2018 00:23 229
Volkswagen отзывает около 700 тыс автомобилей по всему миру. Как сообщил в понедельник немецкий журнал kfz-betrieb, посвященный вопросам торговли автомобилями, Volkswagen отзывает около 700 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с освещением, передает Report.
Речь идет о моделях Tiguan и Touran, произведенных до начала июля нынешнего года. По данным журнала, проблема состоит в том, что влага может вызывать короткое замыкание в светодиодной подсветке крыши автомобиля. "В очень неблагоприятных условиях это может также привести к возгоранию",- цитирует kfz-betrieb представителя Volkswagen.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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