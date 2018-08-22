В Мумбаи произошел сильный пожар: люди заблокированы в горящем здании, есть жертвы

12:25

Число погибших в результате пожара, который произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии - Мумбаи, возросло до четырех человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел примерно в 8.32 по местному времени (6.02 мск). В общей сложности на месте задействованы 14 пожарных машин. По информации телеканала, в здании по-прежнему могут находиться живые люди.

Ранее сообщалось, что часть людей, которые оказались блокированы на верхних этажах здания, смогли выбраться на крышу. Они были спасены при помощи строительного крана.

К настоящему моменту пламя локализовано. Причина пожара до сих пора остается неизвестна.

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10:26

Сильный пожар произошел в среду утром в одном из многоэтажных зданий на юге экономической столицы Индии - Мумбаи, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пламя вспыхнуло на 12-м этаже высотного жилого здания в районе Парел. В настоящее время на месте задействованы 14 пожарных машин. Из фотографий, размещенных очевидцами в социальных сетях, видно, как над зданием, из которого поднимаются клубы черного дыма, кружат вертолеты.

"Мы спасли несколько человек, которые не могли самостоятельно выбраться из здания и забрались на крышу, откуда мы и вызволили их при помощи крана. По нашим данным, в доме находится еще около 10 человек, которые, предположительно, блокированы в лестничных пролетах. Мы пытаемся помочь им безопасно выбраться", - сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, к настоящему моменту данные о погибших отсутствуют. Причина пожара пока остается неизвестна.

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