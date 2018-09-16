Австралийского пассажира-инвалида сняли с рейса самолета из-за коляски

Пассажира с ограниченными возможностями Шейна Грихорека, летевшего из Мельбурна на Бали, представители авиакомпании сняли с рейса, а также привлекли к разбирательству полицию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

Шейн садился на борт самолета, когда сотрудники авиакомпании Qantas заявили, что он должен был сдать свое кресло в багаж. На это юноша заметил, что во время регистрации на рейс его заверили, что он сможет взять складную коляску в салон и разместить ее на багажной полке.

Но после возражения пассажира, его вместе со спутниками доставили обратно в терминал, где их уже ждала австралийская полиция.

"В этот момент я заплакал. К сожалению, такие ситуации - не редкость для людей с ограниченными возможностями", - сказал Шейн.

По словам молодого человека, он специально взял с собой складную коляску, потому что знает, что порой с ними происходит при сдаче в багаж.

Представители Qantas заявили, что ситуация - результат недопонимания и принесли свои извинения.