В Мексике неизвестные застрелили журналиста

Журналист издания Heraldo de Chiapas убит в пятницу в мексиканском штате Чьяпас. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Excelsior, Марио Гомес был застрелен в городе Яхалон. Ранее этот журналист уже заявлял прокуратуре о поступавших в его адрес угрозах.

Гомес был убит неизвестными, подъехавшими на мотоцикле к его дому в момент выхода на улицу. Тяжело раненный, он скончался позднее в госпитале.

По данным Национальной комиссии по правам человека Мексики, с 2000 года в стране убиты 138 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.

Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала этого года убито почти 16 тысяч человек, что на 18% выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.