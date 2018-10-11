Пёс безуспешно пытался вернуть к жизни угодившую под машину подругу - ВИДЕО

Джей Вильянуэва, житель филиппинского города Кесон стал свидетелем душераздирающей сцены, которую он запечатлел на камеру мобильного телефона, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Филиппинский автовладелец, возвращаясь с работы, вынужден был сделать остановку и припарковать своё транспортное средство, когда перед ним предстала трагичная картина. Со слов автора видеоролика, пёс, имеющий чёрно-белый окрас, пытался вернуть к жизни свою рыжую подругу, угодившую под колёса автомобиля.

"Некоторые люди скажут - "о, это всего лишь собака", но посмотрите видео. Они как семья, как лучшие друзья. Для них так же важна жизнь, как и для нас. Мне очень жаль обеих собак, особенно кобеля, у которого были чувства к погибшей подруге", - прокомментировал видеозапись Джей Вильянуэва, позднее переместивший тело собаки на обочину, ближе к кустам.

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