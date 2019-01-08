Нидерланды заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр внутренних дел страны Кайса Олонгрен в письме главе палате представителей нидерландского парламента во вторник заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы.



"AIVD (голландская служба разведки и безопасности - ред.) имеет убедительные свидетельства того, что Иран был причастен к убийству двоих граждан Нидерландов иранского происхождения, в Алмере в 2015 и в Гааге в 2017. Эти люди были противниками иранского режима", - говорится в совместном письме, опубликованном на сайте правительства.

В ноябре 2018 года главы МИД ЕС на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть вопрос о расширении санкционного списка в отношении Ирана из-за скандала в Дании.



Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

