Назван новый спикер парламента Армении

И.о. вице-премьера Армении Арарат Мирзоян был избран спикером Национального собрания страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За кандидатуру Мирзояна проголосовал 131 депутат.

"131 голосом председателем Национального собрания Армении избран депутат от блока "Мой шаг" Арарат Мирзоян", - заявил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

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