Как в США взорвали крышу большой баскетбольной арены - ВИДЕО

В американском городе Милуоки приступили к сносу баскетбольной арены "Брэдли Центр", на которой с 1988 года выступала местная команда "Милуоки Бакс". В августе "Бакс" перебрались на новую арену "Фисерв Форум" на 17 500 посадочных мест. Кстати, открытие площадки посетило в почти в четыре раза больше болельщиков - более 64 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на facenews.ua.

Что касается "Брэдли Центр", его решили снести, а, чтобы облегчить этот процесс, было решено взорвать крышу. Для этого применили более десяти взрывных устройств. Сообщается, что взрывной волной было выбито несколько окон в близстоящих домах, но обошлось без пострадавших благодаря оповещению заранее. Полный демонтаж арены должен завершиться к весне.

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