Жительница США подала в суд на NASA

Жительница штата Иллинойс Нэнси Ли Карлсон подала иск в отношении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за ненадлежащее хранение образцов грунта, доставленного с Луны членами экипажа корабля "Аполлон-11". Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, в документах, представленных в окружной суд в штате Канзас, Карлсон утверждает, что в результате действий сотрудников NASA "снизилась справедливая рыночная цена" принадлежавшего ей ранее образца грунта. В результате автор иска "испытала унижение, замешательство, тревогу и эмоциональный стресс".

В феврале 2015 года на аукционе в Техасе она приобрела за $995 сумку из прорезиненного нейлона с надписью "Доставка образцов лунного грунта". Она обратилась к сотруднику NASA Райану Зиглеру, курировавшему вопросы, связанные с доставленными с Луны образцами, с просьбой уточнить происхождение сумки. Тот, проведя анализ внутренней поверхности сумки, пришел к выводу, что в ней сохранились микроскопические следы пыли от лунного грунта, собранного Нилом Армстронгом, командиром корабля "Аполлон-11".

Поскольку в NASA не было точной информации о том, как эта сумка попала на аукцион, ее вернули Карлсон в феврале 2017 года только после судебного разбирательства. Через четыре месяца сумка была продана на аукционе Sotheby's за $1,8 млн, хотя первоначальная оценка экспертов аукционного дома была выше - от $2 млн до $4 млн. Сейчас, по данным Space.com, Карлсон утверждает, что из-за ущерба, нанесенного сумке во время тестов в NASA она не получила справедливую цену на аукционе.

Разбирательство по делу о лунной пыли - уже второе в суде штата Канзас. В 2018 году жительница штата Теннесси Лора Сикко вступила в судебные разбирательства с NASA, чтобы получить возможность выручить на аукционе за имеющуюся у нее пробирку с лунным грунтом от $5 млн до $7 млн. По ее утверждению, небольшую пробирку с грунтом весом примерно от 15 до 22,5 грамма ей подарил в 1972 году астронавт Армстронг, друживший с ее отцом Томом Мюрреем. Представлявший ее интересы адвокат указал на "наличие вероятности" конфискации этой пробирки в пользу NASA.

С июля 1969 по декабрь 1972 года в рамках программы "Аполлон" астронавты шесть раз высаживались на поверхность Луны. В общей сложности они провели там 301 час и доставили на Землю 382 кг лунного грунта. Из этого количества, по данным газеты USA Today, примерно 80% находятся в специальных хранилищах Центра космических полетов имени Джонсона, 13% - на авиабазе Брукс в Сан-Антонио, около 2% используются в научных исследованиях, 3% переданы в музеи, планетарии и используются в образовательных целях. Чуть больше 2% было уничтожено в ходе экспериментов.

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