В интернет попали почти 3 млн разговоров жителей Швеции с врачами

18 февраля 2019 22:38

Около 2,7 млн личных разговоров граждан Швеции с сотрудниками медицинских учреждений попали в открытый доступ в интернет, сообщает издание Computer Sweden, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что в большинстве случаев пациенты звонят, чтобы уточнить детали приема, при этом называют номер социального страхования и другие личные данные.

Издание сообщает, что в интернете оказалось около 170 тысяч часов частных разговоров.

По данным издания, участником инцидента оказалась компания Medicall, базирующаяся в Таиланде.

Официальных комментариев от представителей властей или компании не поступало.

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