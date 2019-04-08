ДТП с автобусом в Малайзии, 10 погибших
8 апреля 2019 08:50 186
В Малайзии в результате ДТП с участием автобуса погибли 10 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Star.
По данным издания, при аварии также пострадали 34 человека.
Как отмечается, пассажирский автобус по неизвестной причине выехал с трассы и рухнул в кювет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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