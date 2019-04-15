22:21



Рухнули часы и крыша собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает РИА Новости.



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22:10



Пожар произошел в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse (AFP).

По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 18:50 (20:50 Баку) на верхних уровнях здания и может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Как свидетельствуют кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях над собором поднимаются клубы дыма. На месте работают пожарные.

Об обстоятельствах инцидента сообщила и мэр Парижа Анн Идальго. "Ужасный пожар возник в соборе Парижской Богоматери. На месте работают пожарные, мэрия тесно взаимодействует с приходом, чтобы справиться с огнем", - написала она в Twitter. Идальго также призвала парижан "не нарушать периметр безопасности, установленный вокруг собора".

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21:44

В центре Парижа загорелся собор Парижской Богоматери - один из известнейших храмов города и самых известных достопримечательностей в мире, передает Day.Az со ссылкой на Esquire. Подробностей пока нет, кроме того, что пожар очень сильный - огонь охватил крышу и шпиль здания.

Строительство готической церкви продлилось почти двести лет - с середины XII века до середины XIV.

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