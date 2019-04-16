Начинается сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери
16 апреля 2019 01:03 190
Сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери начнется уже 16 апреля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Фонда наследия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама", - сказал он. По его словам, "сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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