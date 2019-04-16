Сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери начнется уже 16 апреля. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Фонда наследия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама", - сказал он. По его словам, "сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств".