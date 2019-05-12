Средний курс биткойна в воскресенье поднялся выше отметки в $7 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум сентября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, максимальная стоимость криптовалюты 12 мая доходила до $7,5 тыс. за единицу. По состоянию на 18:15 мск курс биткойна составил ровно $7 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыты".