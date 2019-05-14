Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести.

Как сообщает телеканал, гидросамолеты компании Princess Cruises везли пассажиров с экскурсии, когда приблизительно в 13.00 по местному времени произошло воздушное столкновение самолетов.

Сообщается, что среди погибших четыре пассажира и пилот одного из гидросамолетов. Десять пострадавших были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, еще трое в тяжелом.

Компания принесла свои соболезнования пострадавшим в крушении и их семьям.

Как сообщает телеканал ABC News, Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) направил на место крушения группу специалистов для расследования инцидента. Ожидается, что специалисты прибудут во вторник.