Ким Кардашьян-Уэст и ее младшую сестру Кендалл Дженнер засмеяли на сцене премии "Эмми", известной как "церемония "Оскар" для телевидения", передает Day.Az со ссылкой на Газета.ру.

В отличие от своей сестры, Ким уже дважды была на церемониях вручения премии, однако в этот раз ей доверили объявлять победителя в номинации "Лучшее соревновательное реалити-шоу". Перед тем, как начать перечислять имена номинантов, сестры сказали небольшое вступительное слово, которое вызвало волну смеха со стороны публики в театре Microsoft и в социальных сетях.

Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" не смогли сдержать хохот, когда Ким сказала всего пару фраз о реалити-шоу "Жизнь семейства Кардашьян", которое выходит на телеканале E! с 2007 года.

"Наша семья на своем опыте знает, что по-настоящему интересное телевидение делают реальные люди, которые просто остаются сами собой", - заявила 39-летняя предпринимательница, запустившая программу совместно со своей матерью после скандала с домашним порно.

Сначала со стороны зрительского зала послышались сдержанные смешки, которые переросли во вполне открытый смех. Кендалл продолжила за сестрой под сопровождение саркастических смешков, когда сказала, что реальные люди "рассказывают свои истории без купюр и сценария".

Сестры никак не прокомментировали реакцию публики на свою речь и презентовали награду "Королевским гонкам РуПола", но, судя по выражениям их лиц, они остались в некотором замешательстве.

Как и ожидалось, пользователи твиттера не остались в стороне от конфузной ситуации, продемонстрировавшей отношение "коллег" к тому, что клан Кардашьян-Дженнер считает свои бесконечные и периодически не слишком настоящие скандалы качественным контентом, а себя на экране - искренними людьми. Один из комментаторов поделился кадром дочерей Крис Дженнер и написал: "Аудитория на "Эмми" только что высмеяла Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер со сцены".

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