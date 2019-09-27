Тегеран готов "хоть через час" сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате "5+1", где будут США, но Вашингтон должен сначала снять санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы неоднократно отвергали переговоры (между президентами США и Ирана - ред.). Если переговоры состоятся, то будут в формате "5+1", - сказал Роухани, чье выступление после приезда из Нью-Йорка транслировало иранское телевидение.

"Мы открыто говорили, что готовы к переговорам, но не в условиях санкций и давления. У меня спрашивали, когда вы готовы это сделать, я отвечал, что хоть через час принять участие в заседании группы "5+1", но вначале вы создайте правильную атмосферу", - добавил президент Ирана.

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