Житель Казахстана наловчился продавать технику и продукты при помощи строительного крана. Схема работает безотказно - продажи бьют рекорды, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Предприимчивый житель Казахстана, используя строительный кран, стучится в окна людей жилого дома и предлагает им купить или пылесос, или овощи. Как правило, никто ему не отказывает, поэтому "оконный коммивояжер" весьма успешен в своем бизнесе.

Правда, никому не рекомендуется повторять его трюки, так как он нарушает неприкосновенность частного жилища. Но, пока на него никто не написал жалобу - привлечь невозможно.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!