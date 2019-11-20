https://news.day.az/world/1177573.html Китаец побил мировой рекорд по прыжкам со скакалкой - ВИДЕО
Китаец побил мировой рекорд по прыжкам со скакалкой - ВИДЕО
Спортсмен из Китая Цэнь Сяолинь побил рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчине удалось за 30 секунд совершить 228 прыжков.
Рекорд был установлен на Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Шанхае.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре