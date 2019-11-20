Спортсмен из Китая Цэнь Сяолинь побил рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчине удалось за 30 секунд совершить 228 прыжков.

Рекорд был установлен на Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Шанхае.

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