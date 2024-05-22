https://news.day.az/world/1662066.html Еще одна страна признает Палестину
Еще одна страна признает Палестину
Испания признает палестинское государство 28 мая. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании в Мадриде.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте радиостанции Cadena SER.
"В следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал Санчес.
22 мая о решении признать государственность Палестины объявили Норвегия и Ирландия.
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