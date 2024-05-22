Еще одна страна признает Палестину

Испания признает палестинское государство 28 мая. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) Испании в Мадриде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте радиостанции Cadena SER.

"В следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит в Совете министров признание палестинского государства", - сказал Санчес.

22 мая о решении признать государственность Палестины объявили Норвегия и Ирландия.

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