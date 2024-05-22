В Армении угрожают карабахским армянам

Депутат от правящей партии Армении "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян пригрозил переселившимся из Карабаха армянам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам, они могут лишиться пособий, если будут участвовать в протестных митингах. Сукиасян считает, что оппозиция мешает Армении стать сильным государством.

Член ГД пригрозил: "Давайте вернемся на годы назад и посмотрим, кто правил нашей страной, и посмотрим, как они относились к людям, которые называли имя чужой страны или имели отношения с чужой страной, с этими людьми поступали очень плохо: либо эти люди попадали в тюрьму, либо умирали, либо были лишены собственности. Теперь я вам говорю: если вы не будете держать себя в рамках дозволенного или будете препятствовать развитию Армении, с вами будут разговаривать теми же инструментами. Вы все должны держать себя в рамках дозволенного. Те инструменты, которые вы использовали на протяжении 20 лет, будут использованы против вас".

Также, он обвинил оппозицию в том, что она навредила карабахским армянам, пригласив на свой митинг.

Отметим, что в Армении уже давно процветает неприязнь к соплеменникам из Карабаха.

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