Сформирован новый состав Общественного совета при минобразования и науки Азербайджана

22 мая состоялись выборы в Общественный совет при министерстве науки и образования Азербайджана. Из 19 человек, выдвинувших свою кандидатуру, 11 были избраны членами Совета большинством голосов.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на выборах наблюдалась высокая активность.

Новый состав Совета следующий:

1. Орхан Керимзаде - старший преподаватель Университета АДА;

2. Парвана Мамедова - основатель общественного объединения "Гуманитарный центр "Юва";

3. Гейдар Эминли - председатель правления Общественного объединения частных учебных заведений Азербайджана;

4. Гюнай Акберова - председатель Объединения молодых учителей иностранных языков;

5. Эльчин Азимли - представитель общественного объединения "Центр поддержки образования";

6. Хикмет Ализаде - представитель Общественного объединения современной психологической поддержки, профессор БГУ, доктор педагогических наук;

7. Рафаэль Гаджибейли - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики;

8. Севиндж Махамалиева - представитель Общественного объединения регионального развития;

9. Расиф Дуньямалыев - основатель сети детских садов "Багчам";

10. Кямаля Ашумова - председатель Общественного объединения социальных инициатив "Надежда будущего";

11. Мирза Джафарзаде - заместитель председателя Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана.

Отметим, что в ближайшие дни состоится первое заседание Общественного совета в новом составе. На заседании будут определены председатель, заместитель председателя и секретарь Совета.

Основной целью Общественного совета при министерстве науки и образования является осуществление общественного контроля в области науки и образования, поощрение общественного участия в деятельности министерства.

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