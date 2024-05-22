ТуранБанк открыл новый отдел Ичеришехер

Согласно стратегии развития сети обслуживания, ТуранБанк предоставил новый отдел Ичеришехер для своих клиентов.

Новый отдел, имеющий офис, соответствующий современным стандартам, расположенный по адресу Сабаильского района, Гоша гала,47 города Баку, обеспечит жителям города, а также местным и иностранным туристам возможность осуществлять различные виды банковских услуг, а также операции по обмену валюты более оперативнее и быстрее.

Отметим, что отдел ТуранБанка Ичеришехер обслуживает клиентов каждый день недели, с 10:00 до 00:00.

Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 22 точках продаж. Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке.

Получить подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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