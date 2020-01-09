В России произошел взрыв и крупный пожар на нефтезаводе "Лукойла"

В Ухте (Республика Коми) загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойла". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, передает Day.Az.

По предварительным данным, площадь пожара на улице Заводская составляет тысячу квадратных метров. По крайней мере один человек пострадал, его доставили в больницу.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в 17:55 по бакинскому времени. Пожару присвоен третий номер сложности.

В тушении принимают участие 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд.

Управление Следственного комитета по Коми начало проверку. В администрации города отметили, что пожар не угрожает жителям.

