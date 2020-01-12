https://news.day.az/world/1193256.html США планируют усиление изоляции Ирана

США планируют усиление изоляции Ирана

В мире, 12 января 2020 11:37 275

Вашингтон собирается усилить изоляцию Ирана. Как заявила глава пресс-службы Государственного департамента США, это сейчас приоритет американской политики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Якобы Тегеран не оставил другого выбора после того, как нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке, сообщает телеканал "Россия 24". Правда, о том, что удар был ответом на убийство иранского генерала Сулеймани, Штаты умалчивают.

Госдепартамент заявил, что перед США стоит задача в ближайшее время изолировать Иран дипломатическими и экономическими мерами до тех пор, пока он "не будет вести себя как нормальная страна". То есть фактически грубо заставить Тегеран действовать исключительно в интересах США.

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