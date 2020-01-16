Неизвестный открыл стрельбу в российском суде

Мужчина зашел в здание мирового суда в Новокузнецке и открыл огонь, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области. По данным регионального Центра медицины катастроф, один человек погиб, еще один тяжело ранен, передает Day.Az.

"Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан", - сообщили в пресс-службе ведомства.