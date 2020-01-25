Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключает возможность проведения переговоров с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, я никогда не исключаю возможность того, что люди изменят свой подход и признают реальность. Для нас не важно, кто сидит в Белом доме. Важно, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор находимся за столом переговоров. Это они ушли", - сказал Зариф в интервью изданию, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность переговоров с США после убийства Сулеймани.



США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. Администрация президента Дональда Трампа заявила о необходимости сокращения экспорта иранской нефти до нуля и ввела санкции против нарушителей действующего санкционного режима.

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Пентагона, при обстреле баз пострадали 34 американских военнослужащих.

