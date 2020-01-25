https://news.day.az/world/1197091.html Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели
По данным телеканала, недостроенное здание учебного центра рухнуло около 16.30 по местному времени (15.00 по Баку).
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели
Индийские пожарные спасли 12 студентов после обрушения строящегося здания на северо-востоке Дели, поиски продолжаются.
Об этом сообщает телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, недостроенное здание учебного центра рухнуло около 16.30 по местному времени (15.00 по Баку).
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