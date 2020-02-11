https://news.day.az/world/1202007.html Драка и поножовщина у ночного клуба в центре Москвы попала на камеры - ВИДЕО
Драка и поножовщина у ночного клуба в центре Москвы попала на камеры - ВИДЕО
В распоряжении журналистов РЕН ТВ появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлена драка с поножовщиной у ночного клуба на Арбате в центре Москвы, передает Day.Az.
Конфликт произошел ориентировочно в 4:30. Ножевые ранения получили мужчины 24 и 26 лет. Пострадавшие госпитализированы.
У Владислава Ш. ранения руки и других частей тела. У Дамира С. - ранение бедра.
По предварительным данным, в совершении преступления подозревают Мацо Х.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре