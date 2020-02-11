В распоряжении журналистов РЕН ТВ появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлена драка с поножовщиной у ночного клуба на Арбате в центре Москвы, передает Day.Az.

Конфликт произошел ориентировочно в 4:30. Ножевые ранения получили мужчины 24 и 26 лет. Пострадавшие госпитализированы.

У Владислава Ш. ранения руки и других частей тела. У Дамира С. - ранение бедра.

По предварительным данным, в совершении преступления подозревают Мацо Х.

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