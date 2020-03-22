Любовь во время коронавируса: французский художник продает свою работу в поддержку больниц

Французский уличный художник Кристиан Гуеми, известный под псевдонимом С215, продает репродукции своей работы, чтобы помочь французским врачам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гуеми нарисовал свою "Любовь во время коронавируса" на стене одного из зданий в городе Иври-сюр-Сен, что расположен в 5 км к юго-востоку от Парижа. Граффити изображает страстный поцелуй девушки и юноши в медицинских масках, фон картины выполнен в размытых темных и светлых тонах, подчеркивающих смятение вокруг них.

Как признался художник в эфире радиостанции France Info, он задумал работу после того, как пришли плохие новости о распространении коронавируса в Италии, однако закончил ее только к началу введения карантинных мер в самой Франции.

"Эта работа будет служить символом эпидемии, которая имеет большую связь с невидимостью. Вирус невидим, мы очень мало знаем, что происходит в отделениях интенсивной терапии, мы не знаем, через что проходят пациенты, - отметил он. - Я хотел призвать к солидарности во время этой эпидемии, которая вызывает много страхов, страстей, паранойи и дискриминации".

После того, как художник опубликовал снимок своей работы в соцсетях, поклонники начали просить автора прислать им печатную репродукцию. Однако Гуеми не хотел наживаться на этой теме, поэтому он предложил желающим направлять деньги за репродукции в фонд по поддержке медучреждений Франции. По словам С215, он рассчитывает выручить в пользу фонда до €30 тыс.

Чтобы поддержать замысел художника, "твит" с его предложением опубликовал у себя в Twitter даже Елисейский дворец.



Ситуация с коронавирусом во Франции



Число заразившихся новым коронавирусом во Франции по состоянию на вечер субботы составило 14459 человек, количество летальных исходов - 562.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.