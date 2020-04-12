В Италии запретят проводить футбольные матчи со зрителями до 2021 года

Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Италии был приостановлен в связи с распространением в стране коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Италии зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 468 человек, выздоровели 32 534.