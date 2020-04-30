https://news.day.az/world/1229770.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539
Число подтвержденных случаев заражения в Грузии достигло 539.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 5256 человек, на стационарном лечении - 548 человек. Вылечились 178 человек, 6 человек скончались.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре