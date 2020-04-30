Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 539

Число подтвержденных случаев заражения в Грузии достигло 539.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 5256 человек, на стационарном лечении - 548 человек. Вылечились 178 человек, 6 человек скончались.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.