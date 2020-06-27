Шаманский обряд в Бурятии привел к вспышке коронавируса

В Бурятии закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 улус Шулута, где 9-10 июня, несмотря на запрет массовых мероприятий, провели шаманский обряд с участием 31 человека. За последние трое суток новая коронавирусная инфекция выявлена у 23 жителей Шулуты и соседнего села Торы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сообщению республиканского управления Роспотребнадзора, помимо 31 участника обряда установлены еще 20 человек, контактных с ними. Решением оперативного штаба Тункинского района на улус Шулута наложен карантин.

Четверо заболевших госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В очагах проводятся дезинфекционные мероприятия. В отношении организаторов шаманского обряда будут приняты меры административного воздействия.

В конце мая в Бурятии для местных жителей вновь открылись турбазы, заведения общепита, парки, торговые центры. В республике продолжают действовать масочный режим и запрет на массовые мероприятия.