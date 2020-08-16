Оценены сроки начала гражданского оборота вакцины от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки начала гражданского оборота разработанной центром вакцины от коронавируса нового типа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом, поскольку вакцины не хватает. "Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц", - уточнил Гинцбург.

Кроме того, он сообщил, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. Ученый отметил, что в первую очередь вакцину направят на третий этап исследований, поскольку производственные мощности препарата пока только нарастают. А избыток уже может быть направлен в гражданский оборот, "в небольшом количестве, может быть, на несколько регионов".

Гинцбург затруднился сказать, сколько доз вакцины будет создано в ближайшие недели, поскольку производство препарата будет расширяться. По его словам, мощность производства в ближайшие полтора-два месяца увеличится в десять раз. "В ближайшее время заработают еще три-четыре площадки, к декабрю они выйдут на мощность четыре-пять, а может немного больше миллионов доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны", - заключил Александр Гинцбург.

Накануне, в субботу, 15 августа, Минздрав России объявил о начале производства в стране вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. До этого, 12 августа, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Он также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V". Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.