В ВОЗ призвали больше не вводить карантин

ВОЗ призвала правительства больше не вводить карантин из-за пандемии. Соответствующее заявление сделала главная эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, передает medikforum в понедельник, 17 августа.

В начале пандемии, когда закрытие границ с Китаем могло резко сдержать масштабы эпидемии, ВОЗ активно призывала этого не делать, пускать туристов из Китая во все страны и не провоцировать "неравенство", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Границы все-таки закрыли, когда пандемия уже распространилась по всему миру, тогда же ВОЗ признала правильность закрытия границ.

Затем месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны, но ВОЗ опять посоветовала носить маски всем без исключения.

Наконец, почти всем странам мира ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют в ВОЗ.