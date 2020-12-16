Родители пропавших армянских солдат угрожают правительству

Отец пропавшего без вести военнослужащего обратился к властям Армении. Вестей о его сыне до сих пор нет и никакая информация не предоставляется.

"Я же говорил сыну, не иди. Пашинян, где ты? Где твои депутаты? Вы нормально жить не сможете!", - надрываясь, кричит отец пропавшего без вести солдата, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.