https://news.day.az/world/1298914.html Родители пропавших армянских солдат угрожают правительству - ВИДЕО
Родители пропавших армянских солдат угрожают правительству - ВИДЕО
Отец пропавшего без вести военнослужащего обратился к властям Армении. Вестей о его сыне до сих пор нет и никакая информация не предоставляется.
"Я же говорил сыну, не иди. Пашинян, где ты? Где твои депутаты? Вы нормально жить не сможете!", - надрываясь, кричит отец пропавшего без вести солдата, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
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