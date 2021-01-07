Полиция арестовала в Вашингтоне в ходе беспорядков почти 70 человек

Стражи порядка из-за беспорядков в Вашингтоне задержали 68 человек.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"68 лиц были задержаны", - сказал Конти. Среди задержанных 60 мужчин и восемь женщин. Речь идет о задержаниях, произведенных в период с вечера среды по утро четверга.