В Иордании шесть пациентов с COVID-19 погибли из-за отключения кислорода в больнице

Шесть пациентов, заразившихся коронавирусом, умерли в больнице иорданского города Эс-Салт (29 км от Аммана) по причине прекращения подачи кислорода в отделение интенсивной терапии в местной больнице. Об этом, как передало агентство Аmmon, сообщил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. "Начато расследование, по какой причине произошло отключение кислорода, - отметил он. - Все виновные за происшедшее понесут наказание", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обейдат выразил соболезнование семьям погибших. "Как министр я несу моральную ответственность за то, что произошло в больнице Эс-Салта, поэтому я подал прошение об отставке", - указал он.

По информации агентства, иорданские силы безопасности взяли сейчас в оцепление больницу, возле которой проходит акция протеста родственников погибших и примкнувших к ним горожан. Министр, который лично посетил больницу и встретился с медперсоналом, покинул здание через запасной выход. Обейдат сообщил, что кислород в достаточном количестве поступил в больницу через час после происшествия.

Власти Иордании зафиксировали в четверг максимальное с начала пандемии число подданных, заразившихся за сутки коронавирусом - 8 300 человек, еще 68 умерли в результате инфицирования. Как отмечается в сводке медицинского ведомства, предыдущий суточный максимум был зафиксирован 8 марта (7 413 случаев).

На фоне заметного роста числа подданных, заразившихся COVID-19, премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна объявил об ужесточении карантинных ограничений. В королевстве сейчас действует комендантский час с 22:00 до 06:00. Приостановлен процесс перезапуска экономических секторов после локдауна, прерваны на неопределенный срок занятия в университетах, колледжах и школах, обучение ведется дистанционным путем. Закрыты кинотеатры, музеи, спортивные комплексы, выставочные и банкетные залы. По решению духовного управления мусульман Иордании общие молитвы в пятницу в мечетях были отменены ввиду обострения эпидемиологической обстановки в стране.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 464 856, число смертельных исходов составило 5 224, от инфекции излечились 385 533.