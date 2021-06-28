Мужчина устроил заплыв на затопленной ливнем улице в Москве

Очевидцы засняли на видео, как мужчина поплавал в образовавшейся после суперливня гигантской луже в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры были опубликованы в Telegram-канале "Новости Москвы".

Инцидент произошел в Богородском районе. Судя по этим кадрам, поклонник купания был в одних шортах. Он устроил заплыв прямо среди движущихся автомобилей.

Как сообщалось ранее, сегодня днем на Москву обрушился суперливень. Он пришел на смену аномальной жаре. По данным центра погоды "Фобос", самым опасным периодом станут вечерние часы - с 15:00 до 21:00.