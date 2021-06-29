Главы МИД России и Турции встретятся в Анталье

30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Как отмечается в сообщении, российско-турецкий политический диалог характеризуется высокой интенсивностью, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире. С начала года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган шесть раз общались по телефону, а также приняли участие в формате видеоконференцсвязи в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую". Плотные контакты налажены между МИДами двух стран.

В ходе переговоров в Анталье будут обсуждены ситуация на Южном Кавказе, положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане, обстановка в Украине, в Центральной Азии, в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.

Планируется предметно обсудить ход политического урегулирования сирийского конфликта, перспективы развития ситуации в Ливии

Значительное внимание в ходе встречи будет уделено путям интенсификации двустороннего торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширению кооперации в высокотехнологичных областях, включая военно-техническое сотрудничество.