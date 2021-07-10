Премьер Испании объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил в субботу на брифинге о серьезных кадровых перестановках в своем коалиционном правительстве и решении сменить несколько членов кабинета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, он постановил назначить нового главу МИД вместо Аранчи Гонсалес Лаи. Ее сменит посол в Париже Хосе Мануэль Альбарес. "Я только что передал королю [Филиппу VI] состав нового правительства, - уточнил премьер. - После окончания самой тяжелой части пандемии [коронавируса] главная задача [обновленного кабинета] будет заключаться в ускорении экономического восстановления и создании рабочих мест".

В результате перестановок кабмин покинет вице-премьер, министр по делам судов и исторической памяти Кармен Кальво. Таким образом, вместо четырех нынешних заместителей главы правительства их станет три. Генеральный секретарь аппарата премьера Феликс Боланьос станет министром по делам судов и исторической памяти. Также правительство покинет министр науки и инноваций, первый испанский астронавт Педро Дуке. Его сменит мэр Гандии Диана Морант. Министром транспорта, мобильности и городской повестки дня станет Ракель Санчес Хименес.

Председатель Сената (верхняя палата парламента) Испании Пилар Льоп станет новым министром юстиции вместо Хуана Карлоса Кампо. Нынешний министр территориальной политики и государственной службы Микель Исета будет возглавлять Минкультуры. Вместо Исеты руководить ведомством станет Исабель Родригес, которая также возьмет на себя обязанности официального представителя правительства. Делегат правительства в Арагоне Пилар Алегрия будет назначена новым министром образования и профессиональной подготовки.

Санчес, который является лидером Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), сменил большую часть министров, которые являются сторонниками ИСРП. Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, министр обороны Маргарита Роблес продолжат занимать свои посты, как и представители левой коалиции "Объединившись, мы сможем".

Текущее правительство Испании было сформировано в январе 2020 года.