В Японском море начались российско-китайские учения

В Японском море стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021", сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие -- 2021"", --говорится в сообщении.

Российский военно-морской флот на маневрах представляют боевые корабли, в том числе большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир, уточнили в ВВО.

Со стороны военно-морских сил КНР задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Отмечается, что в ходе учений экипажи кораблей РФ и Китая отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы по морским целям и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника в установленном районе.

Как уточнили в Минобороны, совместные российско-китайские маневры впервые прошли в августе 2005 года, а начиная с 2012 года, проводятся ежегодные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеготовности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.