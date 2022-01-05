В Иране масштабное наводнение, есть жертвы

В Иране проливные дожди вызвали масштабные наводнения Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Watchers.

"На данный момент восемь человек погибли, двое до сих пор числятся пропавшими без вести", - заявил представитель национальной службы спасения Ирана Моджтаба Халеди.

Осадки нанесли ущерб сельскому хозяйству, инфраструктуре, подтоплены жилые дома в городах и селах. Халеди добавил, что более 500 команд спасателей оказывали помощь людям в пострадавших районах.

Красный Полумесяц Ирана предоставил "срочное жилье для более чем трем тысячам человек, и более 20 тысяч получили чрезвычайную помощь"

Ожидается, что проливные дожди продлятся до конца этой недели.

Сильные дожди также затронули Оман, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Пакистан и Афганистан. Например, в столице Омана Маскате за несколько часов выпало 110 мм дождя, что соответствует уровню осадков за два месяца.