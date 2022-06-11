https://news.day.az/world/1469975.html В Кабуле произошел взрыв
В Кабуле произошел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в одном из районов Кабула.
Об этом сообщил телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявил телеканалу представитель полиции Кабула, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Их точное число пока неизвестно.
В полиции сообщили, что сработало взрывное устройство, установленное в легковом автомобиле
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре