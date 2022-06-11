В Кабуле произошел взрыв

Взрыв прогремел в субботу в одном из районов Кабула.

Об этом сообщил телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил телеканалу представитель полиции Кабула, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Их точное число пока неизвестно.

В полиции сообщили, что сработало взрывное устройство, установленное в легковом автомобиле