В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита

Национальная организация здравоохранения Греции сообщила о смерти ребенка от острого гепатита, сообщают "Афинские новости". Жертвой стал малыш в возрасте 1 год и 1 месяц. Это первая зарегистрированная в стране детская смерть от острого гепатита, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня в нашей стране зафиксирована первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии. Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику по поводу двухдневной лихорадки и вялости", - говорится в заявлении компании.

Анализы выявили печеночную недостаточность и отек головного мозга. Ребенка не удалось спасти, несмотря на усилия врачей.

На данный момент в Греции зарегистрированы 11 других случаев, соответствующие критериям "вероятного случая" острого гепатита неизвестной этиологии у детей, соответственно определению Всемирной организации здравоохранения.