Эйфелева башня погасит подсветку в знак скорби по Елизавете II

Подсветка Эйфелевой башни будет выключена в четверг вечером в знак траура по умершей на 97-м году жизни королеве Великобритании Елизавете II.

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я только что заявила послу Великобритании во Франции Менне Роулингс о глубоком сочувствии и поддержке Парижем народа Соединенного Королевства. Сегодня вечером подсветка Эйфелевой башни будет отключена в честь Ее Величества королевы Елизаветы II", - написала Идальго.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон почтил память Елизаветы II и назвал ее символом единства британской нации. Он также заявил, что запомнит ее как друга Франции и добросердечную королеву, которая оставила неизгладимый след в истории своей страны и своего времени.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг в шотландском замке Балморал на 97-м году жизни. Она взошла на престол в 1952 году и с тех пор правила королевством. Французские СМИ отмечают, что Елизавета II свободно говорила по-французски и часто посещала Францию.