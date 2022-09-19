В Иране растет волна протестов: есть пострадавшие - ВИДЕО
В связи со смертью девушки по имени Махса Амин, задержанной в Иране из-за хиджаба, в городе Рашт произошло противостояние между полицией и протестующими.
Как передает Day.Az, несколько человек получили травмы в ходе конфликта.
Также сегодня в столице Тегеране прошла акция протеста в связи со смертью Махсы Амин. Для разгона акции, проведенной на Аллее Валиаср в Тегеране, были привлечены силы спецназа. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Между силами безопасности и участниками акции произошел конфликт. Протестующие опрокинули полицейскую машину.
Аналогичная акция прошла и в городе Мешхед.
Отметим, что в последние дни во многих городах Ирана проходят акции протеста в связи со смертью Махсы Амин в здании полиции. Владельцы магазинов на рынке в городе Саггез провинции Курдистан не открыли свои прилавки в знак протеста.
Женщины в разных городах в знак протеста демонстративно сжигают головные уборы и стригут волосы.
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