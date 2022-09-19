В связи со смертью девушки по имени Махса Амин, задержанной в Иране из-за хиджаба, в городе Рашт произошло противостояние между полицией и протестующими.

Как передает Day.Az, несколько человек получили травмы в ходе конфликта.

Также сегодня в столице Тегеране прошла акция протеста в связи со смертью Махсы Амин. Для разгона акции, проведенной на Аллее Валиаср в Тегеране, были привлечены силы спецназа. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Между силами безопасности и участниками акции произошел конфликт. Протестующие опрокинули полицейскую машину.

Аналогичная акция прошла и в городе Мешхед.

Отметим, что в последние дни во многих городах Ирана проходят акции протеста в связи со смертью Махсы Амин в здании полиции. Владельцы магазинов на рынке в городе Саггез провинции Курдистан не открыли свои прилавки в знак протеста.

Женщины в разных городах в знак протеста демонстративно сжигают головные уборы и стригут волосы.