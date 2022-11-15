В России школьник ударил учительницу по лицу на глазах у всего класса
Depozit faizini öncədən al!

Восьмиклассник уже проявлял агрессию к учителям: в прошлом году он дважды бросался на них с ножом. Но это не насторожило школьную администрацию и неадекват спокойно продолжил учиться

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.