https://news.day.az/world/1511635.html В России школьник ударил учительницу по лицу на глазах у всего класса - ВИДЕО
В России школьник ударил учительницу по лицу на глазах у всего класса - ВИДЕО
Восьмиклассник уже проявлял агрессию к учителям: в прошлом году он дважды бросался на них с ножом. Но это не насторожило школьную администрацию и неадекват спокойно продолжил учиться
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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