Илон Маск начал увольнять людей за публичную критику в свой адрес

Будучи генеральным директором Twitter, Илон Маск уволил двух сотрудников компании после того, как они публично поспорили с ним в соцсети. Как передает Day.Az об этом сообщает агентство Bloomberg.

Два IT-специалиста Twitter Эрик Фронхофер и Бен Лейб лишились работы, после того как раскритиковали в соцсети Илона Маска за его неглубокие познания в устройстве сетевой инфраструктуры. В частности, они поспорили с миллиардером о причинах, по которым Twitter иногда медленно работает на Android-смартфонах.

Спор с Фронхофером растянулся на десятки сообщений и несколько часов. В какой-то момент Фронхофер, парируя довод генерального директора, заявил, что работает в Twitter около шести лет и уверен в том, что на самом деле все работает не так, как описывает Маск.

"Twitter на Android работает очень медленно. Что ты сделал, чтобы это исправить?", - заявил в ответ Маск.

После этого он также написал, что Фронхофер уволен. В комментарии Forbes инженер подтвердил, что сотрудники безопасности Twitter заблокировали доступ к его рабочему компьютеру.

"Как бывший директор подразделения Timelines Infrastructure в Twitter я могу с уверенностью сказать, что Маск понятия не имеет, о чем пишет", - с такими словами к спору Маска и Фронхофера в какой-то момент присоединился Лейб.

По данным Bloomberg, вскоре после публикации своего поста Лейб тоже получил уведомление об увольнении одним днем.